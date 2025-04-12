Evlat!

Diğerleri, hiçbir zaman değerleri ötememeli.

Evlat!

Çok okunan değil okunduğunda gönüllere dokunan eserler kıymetlidir

Evlat

Gönlün isteğine günün isteğinin uymadığı bir dönemdeyiz. Onun için anlaşamıyoruz.

Evlat!

Sizi hatırlayan son insan öldüğünde arkada kalan baki bir eseriniz yok ise sizde ölürsünüz.

Evlat!

Üretken insan üretken insanı zevkle dinler. Üretmen insan ise bir an önce bitse der. Onun için sen üreten ve dinleyenlerden olmaya çalış

Evlat!

Yazara, kitaba değer vermeyen toplumlar hitaba (konuşmaya) göre şekil (değer) alırlar. Bu da çoğu zaman yanıltır. İyi hitap eden iyi şeyler söyler anlamına gelmez

Evlat!

Sivil savunma uzmanlığı kadroları ya tenkis edilmeli ya da ilgili bakanlıklarınca takdir edilmelidir. Yoksa yazık oluyor

Evlat!

Hayali olmayanın yaşamı olmaz. Can bedende olduğu müddetçe insanoğlunun dünya ahiret hayali olmalıdır. Ona da ulaşmak için emek vermelidir.

Evlat!

Bayramlarda hep ayaklar gönlü takip eder. Şayet gönül kilitli ise -hiç zorlama- ayaklar direnir de geri geri gider

Evlat!

Kendini bir adım geri çektiğinde değerinle yüzleşebilirsin. Bu dönemde sahtesi ilk fırsatta kırar. Samimisi ise hayırdır diye arar

Evlat!

Cenaze: Bazen bir evden çıkar. Bazen bir köyden çıkar. Bazen bir ilçeden çıkar. Bazen bir ilden çıkar. Bazen bir ülkeden çıkar. Bazen evrensel olur dünyadan çıkar. Bunun için bütün mevzu hizmet etmek ve toprağın kara bağrına tevdi edilirken gönüllere yerleşip baki kalmaktır. Yoksa tek olarak evden çıkıp çok geçmeden kaybolmaktır.

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler - Susamak - Depremle Yaşamak - Kazalar Geliyorum Demez ve Hayallerin Peşinde-1 kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. 536 5681141 No.lu telefondan iletişime geçerek, (tanesi 200 TL) benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.