Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımına yüzde 40 yerlilik şartı geldi.

Engelli vatandaşlar için ÖTV’siz araç alımına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Satın alınacak otomobillerin özellikleri ve satış yasağı yeniden belirlendi.

Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımında yeni dönem

Yeni düzenlemeye göre engelli desteğiyle alınan ÖTV’siz araçlar 10 yıl dolmadan satılamayacak. Ayrıca satın alınacak otomobil modelinin yüzde 40 yerlilik oranıyla üretilmesi şartı getirildi. İlk kez getirilen bu şartla birlikte engelli raporu bulunan vatandaşlar yalnızca Togg T10X, Fiat Egea, Toyota Corolla gibi yerli üretim otomobilleri satın alabilecek. Önceki düzenlemede vatandaşlar ÖTV muafiyet limiti dahilinde dilediği otomobil modelini satın alabiliyordu.