Vefa:

Geleni çok iyi tanımadan alkış tutmamak / Gideni, adam gibi adam ise unutmamaktır

*

Dedi: Öyle bir girdabın içindeyim ki, / Ne sen anlarsın beni ne ben anlarım seni / Yaklaşsa da şu ömrün son dönemi / Rabbim, sen kurtar beni

*

Dedi:

Nasıl bir beddua ettin ki, tesiri tuttu beni / Yaşadım mı yaşamadım mı bilmiyorum / Bir ömrümü harap ettin, ey sevgili!

*

Ne kadar isyanı varsa birikmiş üst üste / Birine dokunsan toptan yıkılıyor işte / Senden helallik almak zor be güzelim / Hepsi doğru ise ben yarın ne ederim?

*

Ne bileyim / Öylesine işte / Bazen özler insan / İki kelam bekler insan / Lakin gelmez ise bir selam / Özlemek neye yarar ki, Rıfkı / Yar olsun, yaran olsun / İstersen öz gardaş Canan olsun / Özlenmeyince be Rıfkı!

*

Uzat ellerini boynuma incinmesin / Pervane olurum etrafında serinlesin / Oldukça bu can bedende, benimlesin / Helallik dilesem senden, affeder misin?

*

Bak, baharı beklerken kış geliyor / Efkâr çökünce gözden yaş geliyor / Koca bir ömür diyorsun amma / Yolun sonunda o da boş geliyor

*

Her selam vereni dost mu sanırsın / Oturup iki kelam edemedikten sonra / Dünyanın serveti senin olsa neye yarar / Giderken hayrını göremedikten sonra

*

Bir yastığa baş koyduk yıllarca / İyi günümüz kötü günümüz oldu / Son dem hastalıklar musallat olursa / Tut ellerimden beni yalnız bırakma

*

Bir dal gül ile kandırma beni / Yiğitsen bir ömür gün göster / Kırk tane yalanı dolayıp diline / Deme 'seviyorum seni ölümüne' / Geç artık, o cevher sende nerede / Eski ben değilim akıllandım biline

*

Bak, sevdiklerimiz gidiyor birer birer / Hangi birine yansam ayrı bir değer / Bende senden önce gidersem eğer / Bırakma ellerimi son dem de tutuver

*

Çatma kaşlarını yar, yollar toz olmasın / Kelamın kibar olsun, yıllar köz olmasın

*

Bedende organ çok yetmiyor / Azrail gelince başa, gitmiyor / Son dem yazıyor Dr. Rapora / Çoklu organ yetmezliğinden / Gitti yaşlı bir hasta daha / Ruhuna Fatiha

*

Sen dünyada kaldın yalnız / Ben ise ahirete gittim yalnız / İkimiz bir girmezsek cennete / Mümkün değil kavuşmamız / Dua et can cağımız dua et / Beraber olsun cennete ahiret

*

Hayatımı böldüm üçe / İkisi gitti hemen hiçe / Üçüncü acep n-lur nice / Vermiyor hiç güvence