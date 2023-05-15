MURAT KARASU

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Çorum milletvekili seçilen Mehmet Tahtasız, gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulunan Tahtasız, seçim sonucunun istedikleri gibi olmadığını fakat Çorum’da oylarını artırdıklarını ifade etti

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Mehmet Tahtasız, seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

‘PARTİ GÖZETMEKSİZİN HERKESİN MİLLETVEKİLİ OLACAĞIM’

Tahtasız, parti ayrımızı gözetmeksizin tüm Çorumluların milletvekili olacağını söyledi.

Arzuladıkları oyu alamadıklarını da belirten Tahtasız, Millet İttifakı ile birlikte Çorum’da oylarını artırdıklarını kaydetti.

‘MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIMIZLA VE TÜM BİLEŞENLER İLE ÇORUM’A HİZMET EDECEĞİZ’

Çorum’dan milletvekili seçilen rakiplerini de tebrik eden Tahtasız, “Çorum’da 21 yıldır hak ettiği yatırımları alamayan Çorum halkı AK Parti’ye gerekli uyarıyı yaptı. Milletvekilliği seçiminde Çorum’da AK Parti kaybetmiştir. Çorum adına 4 milletvekillerimizle, hatta dışarıdan seçilen Çorumlu milletvekillerimizle, Valimiz, Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, tüm birleşenler ile Çorum’a hizmet edeceğiz. Bu anlamda elimi taşın altına koyacağımın sözünü veriyorum” açıklamasında bulundu.