MURAT ÇETİN

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin yapılan araştırmalarda sıralamasının geriye gittiği konusuna açıklık getirdi.

URAP’ın sıralama yaparken 15 maddelik kriteri olduğunu belirten Rektör Öztürk, “Üniversitelerin sıralamaları ile ilgili olarak en önemli objektiflerinden birisi yayındır. Öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına bakılıyor. Bir sıralama grubu birisini kriter olarak almış, bir başka sıralama grubu da diğerini kriter olarak almış. Bizim öğretim üyesi sayımızda yayın performansımızda hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Üniversitenin şuan ki çalışmaları ile önümüzdeki yıllarda üst sıralara çıkacağını ifade eden Öztürk, “Bu konu çok fazla tartışılıyor. Sıralamalarda oyun oynarken kural değiştiği için gerileme oldu. URAP’ın 15 maddelik göstergesi var. Buna bakarak hareket ediyorlar. Yeni kriterler var. Eski kriterler devam etse biz daha üst sıralamada olacağız. 2016-2020 yılları arasında yapılan çalışmaları ele alarak sıralama yapılmış. Bizim bu çalışmaları yapmadan önceki dönemin üretimleri itibariyle sıralamaya dahil ediliyor. Şuan ki çalışmalarla sıralamamız daha üst sıralara çıkacak” açıklamasında bulundu.