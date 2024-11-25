Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Çorum FK karşısında müsabakaya kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda tek kale oynayarak, inanılmaz bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı maçta son dakikada bulduğu golle Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Altıparmak ardından müsabakaya ilişkin konuştu. Altıparmak, "Maça aslında kötü başladık. Son haftaların en zevkli maçlarından biri oldu. Maça zaten 1-0 mağlup başladık. İlk uzun topta gol yedik. Oyun sistemimiz pasa dayalı, mümkün oldukça futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. İlk golden sonra demoralize olduk, tam onu toparlarken 2. golü yedik. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle ilk yarıda çok fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başladık ve kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İkinci yarı neredeyse tek kale oynandı. İkinci yarı inanılmaz pozisyonlarımız var. Netice itibariyle maç 2-2 berabere bitti. Oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Maçın son 15-20 dakikasını müthiş oynadık. Çok hak ettiğimiz bir oyundu. Özellikle 2. yarıda oynadığımız oyunla mağlubiyet hak etmedik. Çorum’u da kutluyorum. Çok mücadele ettiler, bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum. Biz de önümüze bakacağız artık" şeklinde konuştu.