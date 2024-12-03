Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, grubun şampiyonluk adayı Keçiören Bağlum Belediyespor karşısında doksan dakika boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyarak sahadan üç puanla ayrılmayı başaran oyuncuları ile gurur duyduğunu söyledi.

Hüseyin Eğer hafta içi maçında Çubukspor deplasmanından puansız döndükten sonra kısa sürede zorluk derecesi bu yüksek maça hazırlanmaya çalıştıklarını belirterek ‘Her maç olduğu gibi evimizdeki bu maça mutlak puan yada puanlar almak için çıktık.

Çok iyi hazırlandığımız maçta rakibimiz geriden oyun kurul geçiş oyunlarını belkide en iyi yapan takımı. Biz bunu rakibe yaptırmadan üçüncü bölgede baskıyı onlara hissettirerek özellikle ilk 45 dakika rakibi oyuna dahil etmeden onların direncini kırmayı başardı. Rakibe baskı yaptığımız bölümlerde çok önemli pozisyonlar bulduk ve bunlardan bir tanesini Mustafa ile değerlendirdik. İkinci yarı aynı düşünce ile ön alan baskımız 15 dakika etti ve sonraki bölümde ise skoru koruma kontrollü oyunu tercih edip kontrataklarla pozisyon üretmek istedik. Bunda da başarı olduk ciddi pozisyonlar yakaladık. Maçı koparacak bu pozisyonlarda ikinci golü bulamadık.

Son dakikalarda rakibe gol izni vermeyerek kendi evimizde önemli bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. Sahada olağanüstü mücadele eden bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu soğuk havaya rağmen maça gelerek takımlarına destek veren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Takım olarak her maç üzerimize koyarak gittiğimiz için ayrıca mutluyum. Ligdeki çıkışımızı devam ettireceğimize inanıyorum’ dedi.