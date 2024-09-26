Ahlatcı Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta ün takıma yükleme yaptı. Kırmızı Siyahlı takım dün öğlen sahada akşam ise salonda yaptığı iki çalışka ile Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde son maçında sahasında Kocaelispor’a 2-0 mağlup olan kırmızı siyahlı takım hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımda ilk günki antrenmana darbeye bağlı ağrısı olduğu için katılmayan Durel’inde katılması ile tam kadro olarak çalıştılar.

Kırmızı Siyahlı takım saat 12’de tesis sahasına çıktığı ilk antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından oldukça tempolu geçen bir yükleme çalışması yaptıran Teknik Heyet 3-3, 6-6 ve 8-8 rakibe basklı oyun formatındaki antrenman programı ile ilk çalışmayı tamamladı. Bu çalışmada kırmızı siyahlı futbolcuların hayli yoruldukları gözlendi.

Çorum FK akşam ise iki grup halinde tesis fitnes salonunda çabuk kuvvet hareketleri yaptı. Saat 17.30’da bir grup 18.30’da iseikinci grup fitnes salonunda bulunan aletlerde çabuk kuvvet hareketleri ile fiziksel yüklemeye devam etti.

Kırırmızı Siyahlı takım Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.