Vakıf 19 Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Alper Bilan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Özcan ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı’ya Çorum Türküleri albümü hediye etti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İcra Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Lale Özgenel, Dr. Süleyman Basa, Alper Bilan ve Fırat Aslanbaş ile Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Özcan ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı’yı ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde Alper Bilan, Hasan Tahsin Özcan ile Metin Kıratlı’ya Çorum Türkülerinden oluşan albümü hediye etti.