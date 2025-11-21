Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ümit Özdağ, teröristbaşı Öcalan'ın 'Umut Hakkı' ile serbest bırakılacağını ve ardından yeni bir parti kurup başına geçeceğini iddia etti. 'Terörsüz Türkiye' komisyonundaki milletvekillerinin İmralı'ya gitmek istemediğini öne süren Ümit Özdağ, şunları şöyledi:

"Terör örgütü PKK'nın Zap bölgesinden çekildiği" yönündeki haberleri de eleştiren Özdağ, "PKK kış aylarında Zap bölgesinden çekilir zaten. Gerçekleri dile getirelim. PKK silah bırakmadı. Nereden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum ne diyor; 'Silah bırakma pratiklerinin genişletilerek ve geliştirilerek ilerletilmesi' gerekiyormuş. PKK silah bırakmış olsa böyle bir talebe gerek olur muydu? PKK kendisini gerçek anlamda sonlandırmadı. Bütün örgütsel yapısı varlığını sürdürüyor. PKK'lıların büyük bir bölümü YPG'ye, küçük bir bölümü İran'da PJAK'a katıldı. Bazıları da Kandil'den Talabani bölgesine indiler. Özetle, terör örgütü silahlı varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

-"Dün Feti Yıldız, Öcalan'ın umut hakkı ile serbest kalacağını tekrar açıkladı.

- Serbest kalmakla kalmayacak, yeni bir parti kurarak başına geçecek. İstenilen bu.

KOMİSYON ADAYA GİTMEK İSTEMİYOR

- Devlet Bahçeli 3 arkadaşını alıp, İmralı'ya Öcalan'ı ziyarete gidermiş. Bahçeli'nin bu açıklamasının nedeni komisyonda adaya gitmeme düşüncesinin ağır basmış olmasıdır.

-Komisyondaki bir çok üye tarihe terörist başının ayağına giden milletvekili olarak geçmek istemiyorlar.

-Bu milletvekilleri yarın seçimlerde belki 2026 yılında yapılacak seçimlerde sokağa çıktıkları zaman Türk halkından 'Neden İmralı'ya gittin' sorusuna muhatap olacaklarını biliyorlar. Komisyon üyesi olmak zorunda kalan vatansever milletvekillerine sesleniyorum, çünkü biliyorum ki bazılarınız olmak zorunda kaldınız, bir teröristin ayağına giden adam olarak tarihe geçmeyin, çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle bir miras bırakmayın.

ÖCALAN'IN AYAĞINA NEDEN GİDİLİYOR?

-TBMM'deki komisyon üyesi milletvekillerinin İmralı'da Öcalan'ın ayağına gitmesinin bahsettikleri çözüm sürecine ne faydası var? Öcalan, devlet yetkilileri ile yaptığı konuşmalarda söylemediği neyi milletvekillerine söyleyecek? Cevap hiçbir şeyi. Peki, neden bu ısrar?

-Çünkü, TBMM üyelerinin Öcalan'ın ayağına gitmesi, Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp getirilmesinin intikamı, Türkiye'nin sembolik mağlubiyeti olarak sunulacak.

-Mudanya Mütarekesi ile Yunan ordularını denize döken TBMM'nin ordularıydı. Şimdi aynı TBMM'nin milletvekilleri Mudanya açıklarındaki İmralı'da Öcalan'ın önünde diz çökecekler öyle mi? Biz Zafer Partisi olarak buna itiraz ediyoruz. Eğer İmralı'ya bebek katilinin ayağına gider, onu meşrulaştırır ve Türk Devletinin itibarını yerle yeksan ederseniz, bilesiniz ki halkımız sizi affetmeyecek."

ÖCALAN'LI FEDERASYON DEVLETİ

- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 'İsrail bölgede milli-üniter devlet istemiyor' demişti. Irak ve Suriye'de üniter-milli devletler parçalandı.

-Türkiye'de de şimdi İsrail'in istekleri doğrultusunda Öcalan'ın kurucu önderlerinden birisi olduğu bir çok uluslu federasyona doğru gidiyoruz.

-Evet, görülen o ki, Atatürk'ün kurduğu milli üniter devlet yerine İsrail'in isteği ile çok uluslu bir federasyona Türkiye sürüklenmek isteniyor.