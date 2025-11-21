AK Parti’nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği “vatandaşlık maaşı” uygulaması, yeni yılda pilot olarak hayata geçecek. Geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanacak. Ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler devam edecek.

Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor.

Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE BAŞLAYACAK

2026 yılında başlatılacak uygulama önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacak. Daha sonra uygulamanın çıktılarından yola çıkılarak, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısı oluşturulacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı belirtiliyor.