Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Şemsi Bayraktar’ın güven tazelediği Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 28'inci Genel Kurulu'na katıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 28. Genel Kurulu'nda, Genel Başkan Şemsi Bayraktar yeniden seçilerek güven tazeledi. Ankara Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Otel'de başlayan ve üç gün süren genel kurulda 81 ilden gelen 316 delege oy kullandı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Genel Kurul’da Ziraat Odası Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerince Eğitim ve Teşkilat komisyonunda görevlendirildi. 28. Genel Kurul’da eğitim faaliyetleri komisyon raporunu okuyan Özdemir, daha sonra raporu delegelerin onayına sundu.

TZOB'un 28'inci Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacak.

Başkan Özdemir yapılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) 28'inci Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek, tekrar başkan seçilen Şemsi bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)