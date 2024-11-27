Liseli Gençler Tenis il birinciliğinde kızlarda Özel Bilgi Anadolu Lisesi erkeklerde ise Mehmetçik Anadolu Lisesi okulu Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

Altı okuldan 30 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği Gençlikspor Tenis Kortlarında başladı kötü hava şartları nedeni ile final maçları ise TED Spor Salonu’nda tamamlandı.

Erkeklerde iki okulun mücadele ettiği tenis il birinciliğinde Mehmetçik Anadolu Lisesi antrenörü Halil Ceylan yönetiminde Buğra Can Sarı, Salih Uzun, Mustafa Efe Topaloğlu ve Emirhan Avucu’dan oluşan kadrosu ile birinciliği kazanırken Özel TED Koleji ise Yağız Taç, Orhan Eren Özsaraçoğlu, İbrahim Çınar Ayvalı ve Atlas Kabak’tan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Dört okulun mücadele ettiği genç erkeklerde ise Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi antrenör Cemil Kaplan yönetiminde Hatice Melis Yüksel, Rana Bengü Özcan, Irmak Ayhan Ilıca, Nehir Kömürcü, Mevlüde Ece Özkul, Ecem Arslan ve Aliye Nur Hasırcı’dan oluşan takımı ile tüm rakiplerini yenenek il birinciliğini kazandı.

Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi antrenör Ersin Güçlü yönetiminde Eylül Arslanargun, Ece Demirhan, Almina Beyaz, Irmak Özkaraoğlu ve Dicle Su Yıldırım’dan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu. İnönü Anadolu Lisesi antrenör Hakan Çakır yönetiminde Öyku Uzunçınar, Özge Özarslan, Neval Kart, Naz Özçakır, Mina Nur Karabıyık ve Ela Durgun’dan oluşan kadrosu ile üçüncü oldu. Mehmetcik Anadolu Lisesi erkek takımı ise antrenör Halil Ceylan yönetiminde Ekin Meral Şahin, Zeynep Nisa Temel, Aylin Naz Özçetin, Yağmur Küçükahıska, Asel Erdoğan ve Ela Naz Değirmenci’den oluşan kadrosu ile dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi. İl birincisi olan Mehmetçik Anadolu Lisesi ve Özel Bilgi Anadolu Lisesi Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.