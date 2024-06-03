Her yıl amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren İl Özel İdaresi bu yıl ki desteği artıracak.

İl Genel Meclisi Haziran ayı ilk oturumunda Özel İdare’nin bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi hususu görüşüldü.

Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum’da 80’e yakın amatör spor kulübün bulunduğunu ve bu kulüplerde 3 bine yakın gencin spor faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Çorum’un amatör spor faaliyetlerinden Türkiye’de 26’ıncı il durumunda olduğuna dikkat çeken Temur, bu kapsamda Özel İdare olarak amatör spor kulüplerini her yıl desteklerini, desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Temur, bu yıl destek miktarını bir önceki yıla oranla 5 kat daha artıracaklarını ifade etti.

Temur’un konuşmasının ardından konu oy birliğiyle Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edildi.