İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların program uygulamaları dışındaki dönemlerde köy tüzel kişiliklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve şahıslara kiralanması ile ilgili 2025 yılı kiralama bedeli teklifi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Şişli, çekici treyler köy tüzel kişiliklerine km’ye 0.6 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 90 TL, kamu kurumlarına km başına 0.6 litre yakıt karşılığında verilecek.

Arazöz: Köy tüzel kişiliklerine 0.8 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 90 TL karşılığında, kamu kurumlarına km başına 75 TL karşılığında verilecek.

Damperli kamyon: Köy tüzel kişiliklerine 0.7 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 40 TL, kamu kurumlarına km başına 25 TL karşılığında verilecek.

Sabit kasalı kamyon: Köy tüzel kişiliklerine 0.5 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 50 TL, kamu kurumlarına km başına 35 TL karşılığında verilecek.

Kanal kazıcı yükleyici: Köy tüzel kişiliklerine 15 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 1450 TL, kamu kurumlarına saatliği 1000 TL karşılığında verilecek.

Kompresör: Köy tüzel kişiliklerine 20 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 1515 TL, kamu kurumlarına saatliği 1250 TL karşılığında verilecek.

Hidrolik kaya delici: Köy tüzel kişiliklerine 13 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 2860 TL, kamu kurumlarına saatliği 2150 TL karşılığında verilecek.

Greyder: Köy tüzel kişiliklerine 15 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 3300 50 TL, kamu kurumlarına 20 saate kadar 2 bin 450 lira, 20 saat ve üzerine 1600 TL karşılığında verilecek.

Vidanjör: Köy tüzel kişiliklerine ilk birinci talep ücretsiz, ikinci talep ise 1000 lira, üçüncü talepleri 1500 lira. Şahıs şirket ve müteahhitlere 1500 lira, kamu kurumlarına 0.8 litre karşılığında verilecek.