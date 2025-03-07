Çorum İl Özel İdaresi’nde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

İl Özel İdaresi’nde çeşitli görevlerde çalışan kadınlara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ve Mustafa Algül tarafından çiçek ve kahve fincanı hediye edildi.

Kadın personelleri tek tek dolaşarak hediyelerini takdim eden Genel Sekreter Recep Cıplak, Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ve Mustafa Algül, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.