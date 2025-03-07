Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Asaraoğlu, iki yıl aradan sonra yeniden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevine döndü.

Asaroğlu, hastanede hekimliğinin yanı sıra başhekim yardımcılığı, daha sonra İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştı. Şubat 2023’te tanı aldığı ciddi bir hastalık nedeniyle başhekimlik görevinden ayrılmak ve meslek hayatına iki yıl ara vermek zorunda kaldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Uzm. Dr. Selim Asaroğlu'nu görevi başında ziyaret ederken, ara verdiği meslek hayatına yeniden dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zehir ve Demirbaş, meslektaşlarına bundan sonraki meslek hayatında başarı ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

UZMAN DR. SELİM ASAROĞLU KİMDİR?

26 Ocak 1977 tarihinde Tokat'ta doğdu. temmuz 2003’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra meslek hayatına Tokat Devlet Hastanesi'nde tabip olarak başladı. 2009 yılında İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Selim Asaroğlu, asistanlık sürecinin ardından Mart 2014’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını kazandı.

Mayıs 2014’te Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uzman doktor olarak atanan Asaroğlu, 2015 yılında aynı hastanede başhekim yardımcılığı görevine getirildi. 2015-2019 yılları arasında sürdürdüğü başarılı ve özverili başhekim yardımcılığı görevinin ardından 2020 yılında İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atandı. Başhekimlik görevini 2023 yılına kadar başarıyla sürdüren Asaroğlu, Şubat 2023’te tanı aldığı ciddi bir hastalık nedeniyle başhekimlik görevinden ayrılmak ve meslek hayatına iki yıl ara vermek zorunda kaldı.

Tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşan Asaroğlu, Şubat 2025 itibarıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevine yeniden başladı.