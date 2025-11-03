20 gün sürecek oturumlar kapsamında İl Özel İdaresi’nin 2026 yılı performans planı hazırlanarak, mali bütçesi görüşülecek.

Bugün başlayan oturumlar kapsamında 2026 yılı performans planı ve 2026 yılı mali bütçesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Bütçe oturumları kapsamında Özel İdare’de birim müdürlüklerinin bütçeleri de belirleyecek.

Özel İdare’nin bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Özel İdare’nin 2026 yılı için 2 milyar 100 milyon lira gibi bütçe öngördüklerini söyledi.

Edinilen bilgilere göre birim müdürlüklerinin 2026 yılı bütçesi ise şu şekilde olması planlanıyor;

"Strateji Geliştirme Müdürlüğü 156 milyon lira, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 63 milyon 740 bin lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 180 milyon 650 bin lira, Yapı Kontrol Müdürlüğü 5 milyon 650 bin lira, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 204 milyon 920 bin lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 7 milyon 655 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 235 milyon 110 bin lira, Encümen Müdürlüğü 21 milyon 785 bin lira, Hukuk Müşavirliği 3 milyon 30 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 7 milyon 600 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 795 milyon 78 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 8 milyon 420 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü 113 milyon 620 bin lira, Özel Kalem Müdürlüğü 7 milyon 500 bin lira, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 251 milyon 217 bin lira"

İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin tahmini bütçeleri ise şu şekilde olması öngörülüyor; “Alaca 1 milyon 794 bin lira, Bayat 1 milyon 820 bin lira, Boğazkale 1 milyon 403 bin lira, Dodurga 2 milyon 936 bin lira, İskilip 4 milyon 123 bin lira, Kargı 2 milyon 388 bin lira, Laçin 1 milyon 857 bin lira, Mecitözü 1 milyon 833 bin lira, Ortaköy 3 milyon 460 bin lira, Osmancık 6 milyon 390 bin lira, Sungurlu 6 milyon 471 bin lira ve Uğurludağ 3 milyon 115 bin lira”