Çorum İl Özel İdare çalışanları feci kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Saat 14.30 civarında meydana gelen kazada kepçe taşıyan Tır'ın devrilmesi sonucu tır şoförü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı feci kazada yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tır şoförü ve tırda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Vefat eden işçiler ambulansla hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.