Özel İdare’ye 57 daimi işçi alınacak

Çorum İl Özel İdaresi’ne çeşitli birimlerde görevlendirilmek 57 daimi işçi alınacak.

Ortaköy'de kazı çalışması için 1 kişi alınacak Ortaköy'de kazı çalışması için 1 kişi alınacak

KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için başvurular yarın sona erecek olup (3 Temmuz)  İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacak.

İl Özel İdaresi’ne 6 temizlik işçisi, 3 konkasör 4 pick up şoförü,  2 vidanjör yardımcı eleman, 1 boru kaynak elemanı, 2 ekskavatör operatörü, 15 kamyon şoförü, 1 torna kaynak ustası, 1 oto elektrik ustası, 4 motor ve mekanik ustası, 1 fren ustası, 4 tır şoförü, 1 dozer operatörü, 1 kanal kazıcı operatörü, 4 aşcı, 3 greyder operatörü, 3 lastikli yükleyici operatörü, 1 inşaat mühendisi olmak üzere 57 kişi alınacak.

İlana başvuru detayları linki tıklayınız

Editör: Fatih Battar