Özel İdare’ye 57 daimi işçi alınacak

Çorum İl Özel İdaresi’ne çeşitli birimlerde görevlendirilmek 57 daimi işçi alınacak.

KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için başvurular yarın sona erecek olup (3 Temmuz) İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacak.

İl Özel İdaresi’ne 6 temizlik işçisi, 3 konkasör 4 pick up şoförü, 2 vidanjör yardımcı eleman, 1 boru kaynak elemanı, 2 ekskavatör operatörü, 15 kamyon şoförü, 1 torna kaynak ustası, 1 oto elektrik ustası, 4 motor ve mekanik ustası, 1 fren ustası, 4 tır şoförü, 1 dozer operatörü, 1 kanal kazıcı operatörü, 4 aşcı, 3 greyder operatörü, 3 lastikli yükleyici operatörü, 1 inşaat mühendisi olmak üzere 57 kişi alınacak.