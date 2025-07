Son teknoloji cihazlarla, dünya markası ürünlerin kullanıldığı Özel Klinik 19’un ikinci şubesi hizmete girdi.

Bahçelievler Dumlupınar 3.Sokak numara 6 (Elitpark Hastanesi karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Özel Klinik 19, yeni nesil diş kliniği olarak dikkat çekiyor.

YENİ NESİL DİŞ KLİNİĞİ VE HEKİMLİĞİ

Özel Klinik 19 kurucularından Dt. Ali Okan Sular, yeni nesil diş hekimliği ve kliniği olarak ağız ve diş sağlığında en son teknolojiyi kullandıklarını söyledi.

Yeni nesil tıbbi teknolojileri kullanarak hastalara kolay ve konforlu bir tedavi süreci sunduklarını aktaran Sular, ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda hizmet verdiklerini ifade etti.

Klinik olarak hastaların il dışına sevkini önleyecek tedavi hizmetleri de sunduklarını dile getiren Dt. Sular, “Diş sağlığında teknolojinin gücü giderek artmakta. Hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak ve sağlıklı gülüşlerini korumak için teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanıyoruz.” dedi

ALL ON FOUR TEDAVİSİ KLİNİK 19’DA

Klinik olarak verdikleri bazı hizmetlerden bahseden Sular; “Klinik olarak All On Four tedavisi uyguluyoruz. Hastalarımızın ağız sağlığını, diş yapısını ve estetik tercihlerini dikkate alarak, kişiye özel bir All-On-Four tedavi planı oluşturuyoruz. Hiç dişi olmayan ya da yakın zamanda dişsiz kalabilme olasılığı bulunan hastalarda sinüs lift, kemik erimesi ve kemik yetersizliği nedeniyle cerrahi operasyon yapmak durumunda kalmamak için bu yöntemi uyguluyoruz. Aynı gün içerisinde 4 implant üzerine sabit bir tam çene protetik restorasyonu yapıyoruz. Amacımız, hastalarımızın dişsizlik sorununu kalıcı bir şekilde çözerek, güvenlerini ve yaşam kalitelerini artırmaktır.” şeklinde konuştu

DİŞ SAĞLIĞINDA TEKNOLOJİNİN GÜCÜ

Klinik olarak ayrıca 3 boyutlu tomografi cihazlarının da bulunduğunu belirten Sular, “Kullandığımız alet ve ekipmanlar ileri teknoloji. Tomografi ile anlık kemik yoğunluğunu ve kemik kalitesini görebiliyoruz. Kistleri görebiliyoruz. Kist tedavileri yapabiliyoruz.” şeklinde konuştu

ELİTPARK İLE ANLAŞMALI

Sedasyon ve genel anestezi için Elitpark Hastanesi’nin ameliyathanesi ile koordineli çalıştıklarını aktaran Sular, “Hastamız çok korkuyorsa sakinleştirip tedavisini yapıyoruz. Öğürme refleksi olan hastaya da sedasyonla sakinleştirilip tedavimize başlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı

‘HASTANIN ÖNCESİNİ VE SONRASINI ANALİZ EDİYORUZ’

Dünya markası 1.sınıf malzemeler kullandıklarını belirten Sular; “Kliniğimizde panaromik röntgenimiz var. Fotoğraf stüdyomuz var. Fotoğraf stüdyomuzda hastalarımızın öncesini ve sonrasını analiz ediyoruz. Ayrıca digital gülüş tasarımı, porselen lamina, implant, ağız bakımı, pedodonti, ortodonti, pembe estetik, telsiz ortodonti, beyazlatma, diş gıcırdatmalarını önleme, diş etlerinin görünmemesi, doğal dişe en yakın görüntüdeki porselen diş yapıyoruz.”

Klinik olarak olmazsa olmazlarının en başında sterilizasyon geldiğini ifade eden Sular; “Hastalarımızın sağlığı ve kendi sağlığımız bizim için çok önemlidir. Temiz ve steril şartlar altında tedavi olmak her hastanın hakkıdır. Hastalarımıza hem mükemmel bir tedavi sunmak hem de bunu mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirmek isteriz. Hizmetlerimizi sunarken hastalarımıza samimi, şeffaf ve dürüst davranırız. Mutlu ekibimizle güvenli ve huzurlu bir aile ortamı yaratır, kendimizi hastamızın yerine koyarak düşünürüz.” dedi