Çorumlu milli güreşci Mert İlbars Büyükler Avrupa Şampiyonası için Tiran’a gitti.

Sungurlu Belediyespor’da güreşe başlayan ve sayısız şampiyonluk kazanan Mert İlbars Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

Arnavutluk’un Tiran kentinde bugün başlayacak ve 26 Nisan’da sona erecek şampiyonada ilk olarak grekoromen stilde müsabakalar yapılacak. Sarıyer Mersinli Ahmet tesislerinde kampını tamamlayan milli takımı Federasyon Başkanı Taha Akgül yolcu etti.

On sıklette madalya mücadele verecek milli takımda Mert İlbars 60 kiloda mindene çıkacak. Öte yandan 130 kiloda Rıza Kayaalp bu şampiyonada altın madalya kazanması halinde 13. şampiyonluğu kazanacak ve grüreş tarihine geçecek.