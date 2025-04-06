CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı büyük bir heyecana sahne oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yarıştan çekilmesi ve Berhan Şimşek'in müracaat için geç kalmasının ardından yarışa tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

CHP'nin bugünkü kurultayına önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

İMAMOĞLU İÇİN KOLTUK AYRILDI

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

ÖZEL TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMİ KAZANDI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçime dakikalar kala adaylıktan çekilmesi ve eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvuru için geç kalmasının ardından seçime tek aday olarak giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel rekor oyla zafere ulaştı. 1276 oyun 1171'ini alan Özel, genel başkan seçildi. 105 oy ise geçersiz sayıldı.