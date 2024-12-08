Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, geçtiğimiz günlerde muhaliflerin ilerleyişini sürdürmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi.

1963'te başa gelen Baas iktidarı sona erdi.

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'nin dört bir yanında halk sokaklara çıktı.

ESAD İLE TEMASLAR SAĞLANMALI DİYORDU

Suriye'de bir devir sona ererken dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili bir çağrı gelmişti.

Kilis'te Halk Buluşması Programı'nda konuşan Özel, bir an önce Esad'la gerekli temasların sağlanmasını söylemişti.

Özel, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı." demişti.

ÖZEL'İN ÖNERİSİ 24 SAAT GEÇMEDEN PATLADI

Ancak Özel'in sunduğu öneri, muhalif güçlerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla 24 saat geçmeden suya düştü.

Öte yandan şu ana kadar Beşar Esad'dan haber yok, kendisinin ülkeden kaçtığı bildiriliyor.