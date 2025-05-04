İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.

Başsavcılık, CHP Genel Başkanı Özel'e fiziksel saldırıda bulunan şahsa yönelik, "Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var, yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığına dair bir emare yok, ayrıntılı olarak bakılıyor her şeye" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ, ÖZEL'E YÖNELİK YUMRUKLU SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."