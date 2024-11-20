Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel’in grup toplantısına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya çıkarma yaptı.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, Genel Başkan Özgür Özel’in grup toplantısına katıldı. Özgür Özel’i ziyaret ederek bir süre görüşen Çorum heyeti, ayrıca Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile de bir görüşme yaptı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve İlçe yöneticileri, gençlik kolları yöneticileri ve üyelerden oluşan heyet, TBMM’de Genel Başkan Özgür Özel ‘in grup konuşmasına katıldı.

“ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ: 30 BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ”

Genel Başkan Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek, “Tayyip Bey’in seçtiği birisinin Esenyurt’u yönetmesi, Erdoğan için bir yenilmişliğin, bir tükenmişliğin, bir zafiyetin, bir acziyetin göstergesidir. Delillerin yaratıldığı bir sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz. Esenyurt’ta da kimse böyle bir sürece inanmıyor” dedi.

Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada; “Bu ülkede bu iktidar 22 yıl sonra kutuplaştırma siyasetinin ekmeğini yiyemediği bir dönem yaşıyor. CHP, seçmenle konuşuyor. CHP, polemiğe girmek yerine kavgayı ekmek kavgasına, işsizlik kavgasına, yoksulluk kavgasına döküyor.

Biz emekliye, asgari ücretliye, esnafa, memura, çiftçiye ve öğrenciye bütçe istiyoruz. ‘Emeklinin geçim hakkıdır, emekliye bir asgari ücret şarttır, en düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmelidir’ diyoruz. Ve asgari ücretle ilgili ‘Talebimiz 30, bunun altında biz yokuz’ diyoruz.

Tayyip Bey bir pazara gidebiliyor mu? Esnafın hatırını sorabiliyor mu? İşçi ile konuşabiliyor mu? Tayyip Bey bu milletin arasında karışıp ‘geçiniyor musunuz’ diye sorabiliyor mu? Madem soramıyorsa onun dediği gibi sokağa gidemiyorsa sandığa gidecek. Erken seçime gidecek!” şeklinde görüşlerini bildirdi.

Toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret eden Çorum heyeti, parti çalışmaları, Çorum’un temel sorunları ve mevcut durum hakkında bilgi verdi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Çalışmalarımızı yakından takip ettiğini ifade eden Genel Başkanımız, tüm Çorumlu hemşerilerimize selamlarını iletti” ifadesini kullandı.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile de bir görüşme yapan Solmaz, Tahtasız, parti çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.

Solmaz, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Genel Başkan Özgür Özel’e ve parti kurmaylarına teşekkür etti.