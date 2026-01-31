Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 23.haftasında evinde Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Ligde iki maçtır üst üste galibiyet alarak zirve ile arasındaki puan farkını kapatan kırmızı siyahlılar, Keçiörengücü maçını da kazanarak seriyi devam ettirmek ve daha da yukarılara tırmanmak istiyor.

Kırmızı siyahlılarda bu maçta Sarıyer maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen yeni transfer Fredy forma giyemeyecek.

Bugün saat 16’da Yeni Şehir Stadyumu'nda başlayacak maçı Urfa bölgesi hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Maç TRT Spor ve Beinsports 2’den canlı olarak yayınlanacak.