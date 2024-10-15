Mimar Sinonspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ikinci maçlarında Sorgun Belediyespor deplasmanında 1-0 kazanarak özgüven ve moral kazandıklarını söyledi.

Eğer bu ligde ilk kez mücadele eden çok sayıda alt yapıdan yetişen futbolcularl sezonun ilk maçında evlerinde mağlup olduklarını belirterek ‘Bu maçta gördüğümüz eksikler üzerinde hafta boyunca yoğunlaştık ve iyi hazırlardığımızı düşünüyorum.

Maçın zor geçeceğini biliyorduk rakibimizde sezona farklı yenilgi ile başlamıştı. Maçın ilk 25 dakikalık bölümünde çok üstün oynadık ve net diyebileceğimiz 3-4 pozisyon bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Bu dakikadan sonra oyun dengelendi ve ilk yarının son dakikasında maçın hakeminin çok yanlış bir kararı ile ev sahibi takım penaltı kazandı. Haksız penaltıyı ev sahibi takımın değerlendirememesi maçın kırılma anı oldu.

İkinci yarıda yine önde baskılı başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. 70. dakikada bu baskımızın karşılığını bulduk ve öne geçti. Bu dakikadan sonra rakibe boş alan bırakmayarak istediğimiz üç puanı aldık. Bu galibiyet tabiki üç puan çok önemli daha önemlisi takıma öz güven kazandırması adına son derece anlamlı oldu.

Bu galibiyet ile hem takım olarak hem camia olarak geleceğe daha sağlıklı bakmamıza sağlayacak. Ben maçta mücadele eden tüm oyuncularımı verdikleri kazanma isteği ve galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca bizleri bu deplasmanda yalnız bırakmayan taraftanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugünden itibaren Sorgun maçını unutup hafta sonunda sahamızda oynayacağımız Hacettepe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Zor maç olacak ancak biz evimizde taraftarımızın önünde galip gelerek ligde çıkışımızı sürdürmek istiyoruz’ dedi.