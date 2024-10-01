Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mobilya mağazası olan ÖzlemMax Showroom, 2025 yılına girmeden kaçırılmayacak bir kampanya başlattı.

Büyük mobilya festivali başlatan Özlem Max Mobilya'da, tüm teşhir ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler Çorum halkını bekliyor.

Türkiye'nin en köklü mobilya mağazalarından biri olarak Çorum halkına müthiş bir kampanya sunduklarını belirten mağaza sahibi Metin Ünal, evlilik planı yapan çiftler ve evini yenilemek isteyenlerin bu kampanyayı kaçırmaması gerektiğini söyledi.

KAMPANYA 24 EKİM'DE SONA ERİYOR

Kampanyanın 24 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında geçerli olduğunu aktaran Ünal, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu belirterek, "Kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşidimizi yakından görmek isteyen herkesi Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazalarımıza bekliyoruz" dedi

Mağazaya ulaşım için ücretsiz müşteri servislerinin olduğunu ve mağazada çocuklar için oyun parkının bulunduğunu anlatan Ünal, mağaza bünyesindeki teknik servisle satış sonrası her türlü hizmetin verildiğini, tüm ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu ve Türkiye'nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını söyledi.

Özlem Max Mobilya olarak ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları ve kalite anlayışı ile Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Ünal, "Müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde yeni ürünler sunulması, dünya standartlarına uygun kaliteli, insan sağlığı ön planda tutulan ürünlerle hizmet vererek, satış öncesi olduğu gibi satış sonrası da eğitimli, bilinçli ve güleryüzlü satış elemanlarımızla tüketicimizin yanı başında ürünlerimizin arkasındayız. Türkiye'nin yanısıra tüm Avrupa ülkelerine de sevkiyat hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

ÖzlemMax'ın yarım asra yaklaşan geçmişine de değinen Metin Ünal, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyete başladıklarını, bugün 7 bin metrekareyi aşan dev bir mağazayla hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin en köklü mobilya mağazalarından biriyiz. Çağdaş konseptimiz ve hizmet kalitemizle sektörün öncülerindeniz. En seçkin ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz" ifadesini kullandı.