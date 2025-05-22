Çorum’da Kurban Pazarı 31 Mayıs Cumartesi günü açılacak ve bayramın 3. günü olan 8 Haziran Pazar gününe kadar açık kalacak.

Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise sisteme kayıt olarak; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecekler.

PADOK KURALARI ÇEKİLDİ

Öte yandan Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi’ne ait Hayvan Pazarında kurbanlık hayvanların satışını yapmak isteyen besiciler için padok yerleri kura ile belirlendi.

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki kurbanlık satış yerlerini STK temsilcilerinin de katılımıyla noter huzurunda şeffaf ve adil bir şekilde kura ile belirledi. Halk Et Kombinası bünyesindeki pazar alanında bulunan, 78 büyükbaş padok ve 114 küçükbaş padok için ön kayıt başvurusunda bulunan, 6 büyükbaş ve 58 küçükbaş besicisinin, kurbanlık satış yerleri için kesin kayıt sıraları kura ile belirledi.

Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve daha temiz ortamlarda yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bu kapsamda kurban pazar yerimizi hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için en iyi şekilde düzenliyoruz. Kurban Bayramı’nın sonuna kadar vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağdur olmaması için de ilgili ekiplerimizle denetimlerimiz ve hizmetlerimiz sürecektir” dedi.