Arca Çorum FK Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, takım olarak her maç üzerine koyarak gitmek istediklerini bunun ilk işaretlerini Ümraniyespor maçının ilk yarısında gördüklerini belirterek ‘Şampiyonluk duygusu ile oynamak çok önemli’ dedi.

Çavuş dün öğlen saatlerinde yapılan antrenman öncesinde basın mensupları ile ilk kez bir araya geldi.

Görev yaptığı her yerde basının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş bundan sonraki süreçte de bu bir araya gelmeleri sık sık yapacaklarını söyledi.

‘Gelişme kaydediyoruz üzerine koyarak devam edeceğiz’

“Bakıldığı zaman göreve başladıktan sonraki bir haftada iki maça çıktım. Serikspor maçı ile Ümraniyespor maçı arasında takımımda farklılıklar var. Ümraniyespor maçında özellikle ilk yarıda takımım daha iyiydi. Oyuncularımın saha içindeki duruşunda bile büyük fark var. Gelişim kaydediyoruz. ve bunu üstüne koya koya devam edeceğiz. Ümraniye maçındaki dominant oyunumuzu daha uzun sürelere yayarak devam ettireceğiz. Önemli bir puan kaybı yaşadık ama bakıldığı zaman 7 tane önemli pozisyonumuz var. Bunların arasında direkten dönen toplarımızda var. Bizim amacımız pozisyon sayımızı da, direkten dönen top sayımızı da arttırmak. Bu oyuncu grubu arasında daha önce beraber çalıştığım oyuncular da var. İnanıyorum ki Manisa FK maçı ile birlikte çok daha iyi bir Çorum FK izleterek milli araya gireceğiz.

‘Çok kaliteyi bir oyuncu grubumuz var’

“Oyuncu grubuma güveniyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Biz bu oyuncu grubu ile ofansif bir oyun anlayışını benimseyeceğiz. Hücumda daha üretken ve daha sonuç odaklı bir takım haline döneceğiz. Emin olun seyir zevki yüksek maçlar oynayarak hem biz, hem oyuncularımız, hem de taraftarımız keyif alacak.

‘Dominant oyun için geçiş oyununu doğru yapmamız lazım’

“Ben daha önceki takımlarda da hep ofansif oyunu benimsedim. Burada da bunu önemsiyoruz. Geçiş oyunumuz da biraz problem var. Bunun üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Dominant bir oyunun parçası olan geçiş oyununu doğru yapmamız lazım. Maç 90 dakika olan bir bölüm. Bu bölümde zaman zaman kontrolü ele alarak doğru konumlanarak geçişleri hızlı ve doğru yapmak zorundayız.

‘Dengeyi bozmak için seri galibiyetler almamız gerekiyor’

Bu sezon lig çok dengeli gidiyor. Bu dengeyi kırmak adına Çorum FK olarak seri galibiyetler alarak şampiyon olabilme duygusu ile maçlara çıkmamız gerekiyor. Şampiyonluk duygusunu oyuncuları benimsediler. Ama bu duyguyu sahanın içerisine dökmemiz gerekiyor. Bunu da başardığımız zaman oynadığımız oyun ve elde ettiğimiz sonuçlar daha çok değer kazanacak. Benim ve ekibimin en büyük hedefi iyi oyun ve galibiyet. Bizim ligimiz çok değişken bir lig. Yani bu ligin çok fazla bir dominant yapısı var. Sezon sonuna kadar da zirve devamlı değişecek gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Çorum FK’nın yanı sıra Amedspor ve Iğdır FK’nın bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacak gibi görünüyor. Oyun anlamında da yavaş yavaş yükselişe geçeceklerdir

‘Manisa özel, Çorum FK çok daha önemli’

“Manisa benim için çok özel bir kulüp. 1.Lig’de teknik adamlığa başladığım ilk kulüp. Benim şuan var olmamı sağlayan bir kulüp. Fakat bu değerin yanında benim için şuan Çorum FK daha önemli ve daha özel bir kulüp durumunda.

“Kupada bildiğiniz üzere Kütahyaspor ile eşleştik. Evimizde oynayacağız. Takımımızın aynı anda bu kupada da rahat bir şekilde mücadele edeceğini düşünüyorum. Ancak bunu yönetimimizle oturup konuşacağız. Malum kupa demek çok fazla maç demek. Bunu yönetimimizle görüştükten sonra daha net bir şekilde cevaplayabilirim’ dedi.