CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal ile merkeze bağlı Pancarlık köyünü ziyaret ederek bazı sakinler ile bir araya geldi.

Pancarlık köyünde 2 yıldır içme suyu sorunu yaşandığını ifade eden Milletvekili Tahtasız, "Köylüler içme suyunu tankerlerle taşıyor. Ne Çorum İl Özel İdaresi ne de Çorum Belediyesi köylülerin hayati sorununa çözüm üretiyor" dedi.

Çözümün basit olduğunu söyleyen Tahtasız, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Bölgeden Belediyenin iki adet içme suyu geçiyor. Bu hatlardan Pancarlık köyüne ve diğer sorun yaşayan köylere su verilebilir. Ya da maliyeti ne olursa olsun sondaj vurulup köylülerimiz içme suyuna kavuşturulmalıdır.

Çorum Valimiz Ali Çalgan’a, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a ve İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur’a çağrıda bulunuyorum. 21’nci yüzyıl Türkiye’sinde köylülerimize bu eziyeti çektirmeyin. İki yıldır çözülemeyen sorunu bir an önce çözün."