Çorum’da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce park halindeki bir kamyona silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Aşağı Sanayi Sitesi ÇESOB binası arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler park halindeki kamyona silahlı saldırı düzenleyerek olay yerinden kaçtı.
Saldırı esnasında kamyonda bulunan sürücü sans eseri yaralanmazken, sacmaların isabet ettiği park halinde bulunan bir TIR’da hasar meydana geldi.
Polis ekipleri silahla saldırı olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Editör: İhlas Haber Ajansı