Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, gazetemizi ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Karakuş, Mehmet Ali Sakman, Mehmet Algır ve Niyazi Ünel ile birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Nurullah Müstet, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

4 ilçede teşkilatlandıklarını aktaran Müstet, “Yapılan değerlendirmelerin ardından Merkez İlçe Başkanımızı da önümüzdeki günlerde atayacağız. 4 ilçede atamamızı yaptık. Kalan ilçelerin atamalarını da süzgeçten geçirdikten sonra en kısa zamanda atayacağız” dedi.

Müstet, Anahtar Parti’ye ve genel başkanları Yavuz Ağıralioğlu’na ciddi bir teveccühün olduğunu ifade ederek, Ramazanın bitiminde Ağıralioğlu’nun katılımıyla Davutoğlu İş Merkezi’nde tuttukları parti binalarının açılışını yapacaklarını söyledi.