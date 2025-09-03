Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında partisi ile ilgili maksatlı bazı haberler çıktığını belirterek tepkisini dile getirdi.

“Muhterem Genel Başkanımızın katılımları ile gerçekleştirdiğimiz 3. olağan il kongremizin coşkusu, heyecanı bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki, bir kısım medya gurubunda kongre salonumuzun boş olduğu, salonu dolduramadığımız yönünde haberler yapıldı. Gerçekten uzak olan bu haberlere en güzel cevabı Çorum halkı ve özverili teşkilatımız vermiştir. Devlet Tiyatro Salonunda geçekleştirdiğimiz kongremizde, salonda boş koltuk kalmadığı gibi, salonun yanlarındaki boşluklar dahi dolmuştur” diyerek açıklamasına başlayan Nuri Kuşçu, “Yine aynı haber sitelerinin haberlerine göre Belediye Başkan Adayımıza protokolde yer verilmediği yönündeki haberlerde maksadını aşmıştır. Belediye Başkan adayımız Sn.Yaşar Anaç Bey teşkilat mensubumuzdur. Teşkilatta Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Teşkilat geleneğimizde, özellikle muhterem Genel Başkanımızın katılacağı programlarda, teşkilat mensuplarına özel davetiye verilmez. Yine teşkilat geleneklerimize göre dışarıdan gelen misafir protokol üyeleri varken ev sahiplerine yer ayrılmaz. Kendini milli görüşçü olarak addeden kim varsa protokolde oturayım diye bir derdi de olmaz. Zaten Yaşar Bey inde böyle bir talebi olmamıştır.

Sn. Yaşar Anaç Bey büyük kongre delegesi olarak da listede yer almıştır” dedi.

Yine aynı haber sitelerinin açıklamalarında, bir önceki kongrenin spor salonunda yapıldığı, şimdi ise Devlet Tiyatro Salonunda yapıldığı dolayısıyla Yeniden Refah Partimizin geçmişten bugüne güç kaybettiği yönünde ki beyanlarında gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kuşçu, “Bir önceki kongremizi spor salonunda icra ettiğimiz doğrudur. O kongreyi de yine özverili teşkilat mensuplarımızın gayretleri ile biz gerçekleştirdik. Lakin ekonomik krizin kendini en çok hissettirdiği bu günlerde, spor salonunda kongre yapmanın çok yüksek maliyetlere ulaşması nedeniyle, yine teşkilatımız içerisinde yaptığımız istişareler sonucu Devlet Tiyatro Salonunda yapma kararı aldık. Biz Yeniden Refah Partisi olarak devletten tek bir kuruş seçim yardımı almıyoruz. Arkamızda holding patronları da yok. Tamamen teşkilat mensuplarımızın kendi nafakalarından ayırdığı yardımlarla bu çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla bu yazılan haberinde doğru olmadığını ifade ediyoruz. Yine aynı haber sitelerinin bahsettiği, Belediye Meclis üyesi Serkan Adanır’ın şahsım tarafından istifa ettirildiği yönündeki haberlerde iftiradan başka bir şey değildir. Serkan Adanır’ın istifa etmesi değil, tam tersi etmemesi için görüşmelerimiz olmuştur. Kararı tamamen kendi insiyatifi ile almıştır. Geldiğimiz noktada bu yazılan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Çorum teşkilatı olarak sürekli sahalardayız. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Vatandaşlarımız sıkıntılarını gelip bizlere anlatıyor. Sanki iktidar partisiymişiz gibi çareyi bizlerde arıyor. Vatandaşlarımızın bu ilgisi üye sayılarımıza da yansıyor. 2023 yılında 1850 olan üye sayımız bugün itibarıyla 6500’e ulaşmıştır. Bu durumdan da bazı kesimlerin rahatsız olması gayet normaldir. Çorum teşkilatımız, muhterem Genel Başkanımızdan 3 sefer başarı belgesi almayı hak etmiş başarılı ve özverili bir teşkilattır. Çalışmalarının tamamını Allah rızası için ve bu aziz milletin refahı için yapan her biri Çorum’umuzun öz evladı olan kişilerden oluşmuştur. Biz inanmış kadrolarımızla, gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Hakkı konuşup, hakkı haykırmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

