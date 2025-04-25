“Anadolu Buluşmaları” programı kapsamında Çorum’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Erbakan, şehir merkezindeki birçok iş yerini ziyaret ederek hem esnafla sohbet etti hem de partisine yeni üyeler kazandırdı. Görüştüğü birçok iş yeri sahibinin ve çalışanının partiye üyelik işlemleri yerinde yapıldı.

Esnaf ziyaretinde Erbakan’a YRP Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve partililer eşlik etti.

Yoğun ilgi ile karşılaşan Erbakan Çorum halkına teşekkür ederek;

“Bugün Çorum’da bereket dolu bir çalışma gerçekleştirdik. Neredeyse girdiğimiz her dükkandan üye yaparak çıktık. Teşekkürler Çorum” ifadelerini kullandı.