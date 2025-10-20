Arca Çorum FK'nın sezon başında Kocaelispor'dan transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho, Hatayspor maçında harika bir asist yaptı.

Maçın 25.dakikasında Aleksic'e 'al da at' tarzında bir pas atan Portekizli futbolcu, gösterdiği performans ile maçın en iyileri arasındaydı.

Ligde 10 maç geride kalırken, Çorum FK'nın Portekizli yıldızı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Orta sahadaki dinamizmi, çalışkanlığı ve üretkenliği ile harika işlere imza atan Pedrinho, 10 maçta 715 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asiste imza attı.