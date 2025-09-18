Çorum'un Kargı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın yerdeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Pelitözü köyü mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yanın bölgedeki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
İlçeye bağlı Pelitözü köyü mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yanın bölgedeki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Muhabir: Anadolu Ajansı