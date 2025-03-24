Pendikspor hafta sonu sahasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hafta sonu U 19 takımı ile yaptığı çift kale maç ile sürdürdü.

Ligde aldığı kötü sonuçların ardından ikinci teknik adam ile yolları ayırdıktan sonra takımı Eyüpspor’da Arda Turan’ın ekibinde görev yapan Uğur Uçar’a getiren Pendikspor ilk maçında Manisa FK deplasmanından puansız dönerek düşme hattına iyice yaklaştı.

Kırmızı Beyazlılar cumartesi günü sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını milli ara nedeni ile dün U 19 takımı ile yaptığı hazırlık maçı ile sürdürdü.

Tesis sahasında yapılan çift kale maçı Pendikspor Başkanı Murat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerininde büyük bölümü izledi.

Teknik Direktör Uğur Uçar U 19 ile oynanan hazırlık maçında Çorum FK maçının oyun taktiğini denetti.