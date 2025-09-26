Trendyol Birinci Lig'de Atko Grup Pendikspor evinde 3 puanı 4 golle aldı ve zirve takibini sürdürdü. İstanbul ekibi, Sakaryaspor'u 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yendi.
Mücadelede ev sahibi takımın gollerini Clarke-Harris (P), Yiğit Fidan, Hüseyin Maldar ve Ahmet Karademir attı. Konuk ekibin tek golünü ise Kakuta kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten Pendikspor zirve takibini sürdürdü. Sakaryaspor ise düşme hattının hemen üstünde 8. sırada yer aldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı