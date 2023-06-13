MURAT ÇETİN

Çorum genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan Sungurlu Hayvan Pazarının 15 Haziran Perşembe günü açılacağı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şap hastalığı İlimizde ve çevresinde yoğun bir şekilde görülmüştür. Müdürlüğümüz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde iki kez şap aşılaması yapılmıştır. İlçemizde henüz hastalık görülmemiştir. 15.06.2023 Perşembe günü hayvan pazarı açılacaktır. Kurban Bayramı sebebiyle yoğun bir hayvan hareketi olacaktır. Bu yüzden pazarlarda hijyene azami dikkat edilmelidir. Araçlar mümkün olduğunca kadar uzağa park edilmeli, ahırlara girerken galoş, yeni kıyafet gibi tedbirler alınarak hastalığın ilçemize girmesine engel olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.