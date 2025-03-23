İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 92 kişinin ifadeleri tamamlandı.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Adliyeden gelen son bilgilere göre "Terör" soruşturmasından karar bekleniyor.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDAN SERBEST

Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında tutuklama kararı verildi.

CNBC-E'NİN SAHİBİ TUTUKLANDI

CNBC-e'nin sahibi Ali İlbak "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklandı.

TUTUKLANAN İSİMLER

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

-İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

-İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe

-İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz

-İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas

-Serdar Haydanlı

-Reklamarea CEO'su Alper Aydın

-Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon sahibi Eyüp Subaşı

-Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı Kamil Timur Delibaş

-Mete Sarıaltun

-İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay,

-Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu

-BVA Reklam AŞ'nin kurucularından Ahmet Köksal,

-Eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın

-Reklam İstanbul isimli şirketin ortaklarından olduğu iddia edilen Mustafa Nihat Sütlaş

-Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi Süleyman Atik

-Ahmet Çiçek

-Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım

-İlbak Holding sahiplerinden Yusuf İlbak

-İlbak Holding sahiplerinden Ali İlbak

-Ertan Yıldız

-Serkan Öztürk tutuklandı.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

-İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya

-İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın

-Canan Münüklü,

-Birsen Şahin

-İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan

-Sanatçı Ercan Saatçi

-Ahmet Palazoğlu

-Alihan Aydın

-Alperen Aydın hakkında hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturmalar başlatılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanmıştı.