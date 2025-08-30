Çorum 'un Osmancık ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında panayır kuruldu.

Kızılırmak nehri kenarındaki Mustafa Kemal Atatürk Parkına kurulan panayırda yöresel ürünler, farklı yörelere ait lezzet sunumları, giyim ürünleri ile eğlence amaçlı bölümler yer alıyor.

5 Eylül'de başlayacak festivalde konserler, yöresel yarışmalar, kültür ve sanat etkinlikleri, çocuk festivali ve çeşitli branşlarda spor müsabakaları düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında 13 Eylül'de yağlı güreş müsabakaları, 14 Eylül'de ise rahvan at yarışı yapılacak.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivalin Osmancık'ın tarih ve kültürel değerlerini tanıtmak ve ilçenin marka ürünü olan pirinci ön plana çıkarmak amacıyla düzenlendiğini belirterek tüm yöre halkını festivale davet etti.