Çorum’un merkeze bağlı 60 haneli Kırkdilim köyünde içme suyu sorunu yaşanıyor.

Çevre köylerin foseptik kuyularının kendi derelerine aktığını, kuyudaki suyun ana damarlarının dere bağlantısı olması nedeniyle pis su içtiklerini öne süren köy sakinleri, eylem yaparak yetkililerden yardım istedi.

Köy su kuyusunun suyunun gerekli tahliller yapılarak içilip içilemeyeceğine dair belge verilmesini beklediklerini ifade eden köy sakinleri, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Özel İdare yetkililerinin seslerinin duyulmasını istedi.

Korkuyla su içtiklerini, Çorum’dan bidonlarla su getirdiklerini anlatan köy sakinlerinden Fatih Akman; “Kuyudaki suyun ana damarlarının dere bağlantısı olması nedeniyle Feruz ve Eymir köyünden gelen suların foseptik kuyuları dereye aktığından dolayı bizim sularımıza karışma ihtimali çok yüksek. O yüzden biz köy su kuyusunun gerekli tahlillerinin yapılmasını istiyoruz. Muhtemelen pis suları içiyoruz. Çorum’dan bidonlarla su getiren arkadaşlarımız var. Köy altında kalan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait suyun faaliyete geçirilerek su deposuna bağlanırsa bizim içme suyu sorunumuz büyük oranda çözülür ama talebimizi kimse ulaştıramadık. Köyün içinden geçen derenin ıslahının yapılarak etrafına koruyucu çit çekilmesi gerekiyor. Ayrıca köy kanalizasyon hattının arızalı olan yerlerinin tamir edilerek 300 metre aşağıya çekilmesi lazım. Sayın valimizden ve yetkililerden sorunumuzun çözümü için destek bekliyoruz.” dedi

Köy sakinleri ayrıca köyün yeni yerleşim alanlarında kanalizasyon olmadığını ve bu yüzden foseptik kuyularından sokağa taşan pis su ve koku yüzünden evlerde duramadıklarını söyledi.

Yazın özellikle sivri sinek ve haşerelerin köyü sardığını dile getiren köy sakinleri, kanalizasyon sorunu ve dere ıslahı için yetkililere çağrıda bulundu.

Köyün bir çok sorunu olduğunu ancak en önemli sorunlarının içme suyu sorunu olduğunu sözlerine ekleyen köy sakinleri; “Artık pis su içmek istemiyoruz.” diye konuştu.