AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül, seçim çalışmaları kapsamında Boğazkale’yi ve köylerini ziyaret etti. Gül, “Murat Karayılan, ‘AK Parti’ye verilen her oy PKK’ya sıkılan bir kurşundur’ diyor. PKK’ya kurşun sıkmak için oylarınızı AK Parti’ye vermenizi istiyoruz” diyerek vatandaşlardan destek istedi.

Zeki Gül’e ziyaretlerde, AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Hüseyin Sülün, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve partililer eşlik etti.

Boğazkale’de esnaf ziyareti de yapan Gül, ardından Yekbas, Evci ve Alaca’ya bağlı Büyükhırla köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşa eski Türkiye’yi hatırlatan Gül, şunları söyledi: “Eski Türkiye’yi hepimiz biliyoruz. Önceden yaşanılan depremlerde hastane bahçelerinde yatan hastalar halen gözlerimizin önünde. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan ve tüm dünyayı saran koronavirüs belasını bizlerde yaşadık. Peşinden gelen deprem felaketi. Buz bu yaşanılanların ardından büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ayağa kalktık. Covid 19 belasından sadece ülkemiz değil tüm dünya ekonomik olarak etkilendi ama bunu en hızlı şekilde kapatan yine ülkemiz oldu. Dünya tarihinde yaşanılan en büyük depremlerden birini de ülkemizde yaşadık. Bu deprem felaketinin ardından konut inşaatları hemen başlatıldı ve en kısa süre içerisinde depremzedelerimiz evlerine yeniden kavuşacak. Bu belirttiklerimiz dünyada büyük ülkeler olarak belirtilen ülkelerin yapabileceği şeyler değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde büyük ülke nasıl olunur tüm dünya görmüş oldu. Bizim hükümetimiz “yapacağız” demiyor, “yaptık” diyor. Murat Karayılan’ın ağzıyla itiraf ettiği bir cümle var “AK Parti’ye verilen her oy PKK’ya sıkılan bir kurşundur” dedi. PKK’ya kurşun sıkmak için oylarınızı AK Parti’ye vermenizi istiyoruz.”

Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkanlığı ve Bakan Müşavirliği döneminde hiçbir vatandaşı geri çevirmediğini aktaran Gül, “Kapım her zaman açık kaldı. Bundan sonra Allah nasip ederse ve milletvekili olursam kapım herkese yine açık olacak. Bunun sözünü buradan veriyorum. Boğazkale’ye, Alaca’ya, Sungurlu’ya, Osmancık’a yani tüm ilçelerimize yardımlar yaptım. Asfalt denildi hiçbir zaman geri çevirmedik. Başka yardım denildi yine geri çevirmedik” diye konuştu.

“Çorum’un tüm ilçeleri bizim” diyen Gül, bölgenin milletvekili olacağını vurgulayarak, “Bu bölge ile daha fazla ilgileneceğim. İnşallah uyum içerisinde çalışacağız. Boğazkale’ye, Alaca’ya, Sungurlu’ya nasıl katkı sağlayabiliriz ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Eksiklerin ve ihtiyaçların giderilmesi adına istişare yaparak çalışacağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)