Çorum 'da motosikletinin plakasını bez ile kapatan ehliyetsiz sürücüsüne 14 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine uygulama yaptı.

K.Ü. (16) idaresindeki 19 AEK 614 plakalı motosikleti durduran ekipler, ehliyeti bulunmayan sürücünün plakayı bez ile kapattığını belirledi.

Sürücüye hem ehliyet motosiklet kullanmak hem de plakayı bez ile kapatması nedeniyle 14 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, E.K'nin (16) kullandığı plakasız ve şase numarası kazınmış motosikleti Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de durdurdu.

Motosiklet trafikten men edilirken ehliyetsiz sürücüye ise 15 bin lira ceza kesildi.