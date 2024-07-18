İl Emniyet Müdürlüğünün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 yağma, 2 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçları olmak üzere, toplamda 16 şahıs yakalandı.

Ayrıca 4 kadın ve 8 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan 3 kadın ve 7 erkek şahıs bulunurken 1 kadın ve 1 erkek şahsı arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.