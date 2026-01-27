Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-26 Ocak tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, farklı mahkemelerce aranan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, kayıp olduklarına dair müracaat bulunan 2 kadının da ailelerine teslim edildiği bildirildi.(İHA)
Muhabir: İhlas Haber Ajansı