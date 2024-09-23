İstanbul Ümraniye’de 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre​ Geçti, polisler tarafından yakalanmak üzereyken, bir polis memurunun silahını alarak ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermilerden bir tanesi 27 yaşındaki polis memuru​ Şeyda Yılmaz’ın başına isabet etti. 1 yıl önce polis memuru olan Şeyda Yılmaz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şeyda Yılmaz’ın, şehit olmasaydı bugün yıllık izne ayrılacağı ve memleketine gideceği öğrenildi. Şeyda Yılmaz'ın ölümüne sebep olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti yapılan operasyonla tutuklanarak gözaltına alındı.

ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLDİ!

Gözaltına alınan suç makinesi Yunus Emre Geçti, sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çöp poşetine sokulan Geçti, Hayvan Durum İzleme (haydi) aracı ile mahkemeye götürüldü.