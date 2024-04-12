Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı’nda bayram tatili süresince polis ekipleri 7/24 görev yapıyor ama kaza yine eksik olmuyor.

Çorum 'un Alaca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şaban B. idaresindeki 38 AFZ plakalı hafif ticari araç, Çorum -Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda, Yusuf S'nin kullandığı 34 UM 6207 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Şaban B. ile aynı araçtaki Mehmet Ali B, Şerife B, Muhammed A. ve Yusuf E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.